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17 минут назад

Мошенники придумали хитроумную схему обмана через «Госуслуги»

Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, предлагая привязать QR-код к аккаунту «Госуслуг». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов по IT-безопасности.

Мошенники придумали схему обмана через «Госуслуги»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Злоумышленники начали звонить по телефону от имени сотрудников портала «Госуслуги». Они предлагают привязать QR-код к странице пользователя и назвать код, присланный в СМС. После этого мошенник может войти в аккаунт жертвы и узнать ее личные данные.

«При подобных звонках не требуется перевод денег, что притупляет бдительность», - сказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Он отметил, что схема становится успешной из-за проблем с корректным отображением или получением на портале QR-кодов.

Директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский подчеркнул, то мошенники вынуждают человека принять импульсивное решение. В итоге личные данные могут быть скомпрометированы.

Представитель компании «Информзащита» Павел Коваленко рассказал, что на портале «Госуслуги» хранится много персональной информации — электронная цифровая подпись, данные паспорта, ИНН, СНИЛС, ДМС, ОМС, банковских карт, сведения об автомобилях или недвижимости.

Эти данные злоумышленники могут использовать при оформлении онлайн-кредитов, займов или рассрочек, когда личность подтверждается через профиль «Госуслуг».

Кроме того, данные из «Госуслуг» могут использоваться в мошенничествах методом социнженерии. Мошенник может назвать номер автомобиля, СНИЛС или перечислить последние платежи за ЖКХ и вызвать больше доверия у жертвы.

Ранее профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ имени Баумана объяснил, как избавиться от звонков мошенников.

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