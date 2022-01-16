Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки на территории России выявили 29 230 заразившихся COVID-19. Таким образом, к утру 16 января общее число заболевших коронавирусом в нашей стране с начала эпидемии увеличилось до 10 803 534.

Жертвами ковида за минувшие 24 часа стали 686 человек, а за всё время пандемии — 321 320. Сумели справиться болезнью 9 858 615 человек (+22 731).

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции вновь зафиксировано в Москве — 6 480. Далее следуют Санкт-Петербург (+3 958) и Подмосковье (+3 147).

Напомним, 15 января суточный прирост составил 27 179 новых случаев COVID-19.