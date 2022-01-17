Врач объяснил опасность омикрон-штамма для детей

Врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что штамм «омикрон» опасен для маленьких детей из-за своей особенности. Отличие «омикрона» от «дельты» в том, что он вызывает бронхиты, а не пневмонии, отметил кандидат медицинских наук в беседе с РИА Новости.

Для взрослых это, скорее, хорошо, так как для них бронхит — это неприятно, но не фатально, в отличие от пневмонии. С детьми, особенно раннего возраста, ситуация противоположная: в силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжёлым осложнениям, — пояснил Поздняков.

Он добавил, маленькие дети попали в группу риска из-за того, что «омикрон» вызывает другое поражение дыхательной системы.

Чем меньше ребёнок, тем уже просвет бронхов, богаче васкуляризация, то есть их кровоснабжение, и слизистая оболочка более рыхлая. Соответственно, если у ребёнка развивается бронхит, то просвет перекрывается гораздо быстрее, вместе с тем выделяется большее количество слизи и на фоне богатой васкуляризации бронхит быстрее распространяется, — рассказал инфекционист.

По его мнению, осложнение бронхита у детей является той ситуацией, которая «может быть фатальной».