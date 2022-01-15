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1 час назад

Президент Беларуси Лукашенко вручил букет цветов человеку без рук. Видео

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии награждения попытался подарить цветы мужчине, однако тот не смог их принять - у него не было рук. Видео появилось в telegram-канале «Лента дна».

Инцидент произошел на вручении наград за духовное возрождение Беларуси На видео видно, как после получения букета от маленькой девочки Лукашенко отправился к сидящему в коляске человеку, протянул ему цветы, но мужчина не смог взять букет сам - у него не было рук. Помог рядом стоящий парень, он придержал букет, чтобы тот не упал.

Лукашенко, видимо, поняв свою оплошность, похлопал инвалида по плечу и пошел дальше по сцене. Стоит отметить, что на запись церемонии в белорусских СМИ момент не попал.

Общество,Видео,Александр Лукашенко,
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