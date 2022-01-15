Глава Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии награждения попытался подарить цветы мужчине, однако тот не смог их принять - у него не было рук. Видео появилось в telegram-канале «Лента дна».

Инцидент произошел на вручении наград за духовное возрождение Беларуси На видео видно, как после получения букета от маленькой девочки Лукашенко отправился к сидящему в коляске человеку, протянул ему цветы, но мужчина не смог взять букет сам - у него не было рук. Помог рядом стоящий парень, он придержал букет, чтобы тот не упал.