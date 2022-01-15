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47 минут назад

Россиянам рассказали, как выйти на пенсию досрочно

Ряд граждан России может досрочно выйти на пенсию. Для этого есть ряд оснований. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, пишут РИА Новости со ссылкой на агентство «Прайм».

Перечислены способы выйти на пенсию досрочно
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, граждане с продолжительным стажем работы могут выйти на пенсию досрочно. Стаж должен быть менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин. Выплаты предусмотрены, если мужчина достиг 60 лет, а женщина — 55 лет.

Также досрочную пенсию могут получать лица предпенсионного возраста, которые лишились работы по независящим от них причинам. К таким причинам относятся ликвидация организации, сокращение штата, прекращение деятельности ИП. При выполнении ряда условий граждане могут получить пенсию по безработице, пояснила эксперт.

Финогенова рассказала, что для ее оформления необходимо, чтобы работник службы занятости прислал предложение о досрочном выходе гражданина на пенсию. При этом найти кандидату подходящую работу невозможно даже после обучения по направлению службы занятости.

Эксперт подчеркнула, что досрочная пенсия безработному назначается в беззаявительном порядке. При ее расчете используется тот же алгоритм, что и при расчете страховой пенсии по старости.

Общество,РИА Новости,
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