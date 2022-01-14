РПЦ предложила запретить концерты солиста Rammstein

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов заявил, что намеченные в России концерты солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна необходимо отменить из-за их деструктивного характера. Об этом Лукьянов написал в своем Instagram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) призвал запретить выступления Линдеманна за пропаганду абортов и ненависти к детям. Он напомнил, что концертный тур музыканта носит название «Я ненавижу детей». Линдеманн также исполняет одноименную песню и композицию «Благословляю аборт».

«Давайте совместными усилиями донесем до исполнителя, что в нашей стране ему не рады, и попытаемся отменить это выступление, ведь предоставление площадки немецкому артисту для пропаганды абортов русским людям недопустимо!» — предложил иерей.

Концерты Линдеманна были запланированы в январе в двух российских городах — Новосибирске (26 января) и Москве (28 января). Однако их перенесли в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране. Кроме того, выступления музыканта отложили Киеве, Братиславе, Праге и Риге.

1 января глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку доводов общественников из Новосибирской области насчет концерта Линдеманна. Авторы заявления подчеркнули, что артист уже сталкивался с проблемами с российским законодательством из-за своих скандальных песен и клипов.