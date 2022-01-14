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21 минуту назад

Названы предварительные дата и место похорон Михаила Зеленского

Знаменитого телеведущего Михаила Зеленского могут похоронить в ближайший четверг, 20 января.

Названы предварительные дата и место похорон Михаила Зеленского
Фото: Пресс-служба ВГТРКПресс-служба ВГТРК

Предварительно, тело журналиста упокоится на Троекуровском кладбище столицы, рядом с коллегами. Об этом сообщил близкий друг усопшего, режиссер Николай Сергеев, пишет "Пятый канал".

"Насколько я понимаю, прощание планируют где-то на четверг (20 января). Звучит Троекуровское кладбище", — отметил товарищ Зеленского.

Тело Михаила Зеленского должны транспортировать в Россию из Доминиканы, где произошла трагедия, в понедельник, 17 января.

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Общество,Михаил Зеленский,Николай Сергеев,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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