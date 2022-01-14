Названы предварительные дата и место похорон Михаила Зеленского

Знаменитого телеведущего Михаила Зеленского могут похоронить в ближайший четверг, 20 января.
Предварительно, тело журналиста упокоится на Троекуровском кладбище столицы, рядом с коллегами. Об этом сообщил близкий друг усопшего, режиссер Николай Сергеев, пишет "Пятый канал".
"Насколько я понимаю, прощание планируют где-то на четверг (20 января). Звучит Троекуровское кладбище", — отметил товарищ Зеленского.
Тело Михаила Зеленского должны транспортировать в Россию из Доминиканы, где произошла трагедия, в понедельник, 17 января.