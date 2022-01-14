Названы предварительные дата и место похорон Михаила Зеленского

Знаменитого телеведущего Михаила Зеленского могут похоронить в ближайший четверг, 20 января.

Предварительно, тело журналиста упокоится на Троекуровском кладбище столицы, рядом с коллегами. Об этом сообщил близкий друг усопшего, режиссер Николай Сергеев, пишет "Пятый канал".