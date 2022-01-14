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1 час назад

В РПЦ призвали запретить в России концерты Тилля Линдеманна

Причина — пропаганда ненависти к детям и абортов.

В РПЦ призвали запретить в России концерты Тилля Линдеманна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причина — пропаганда ненависти к детям и абортов.

«Патриаршая комиссия поддерживает родительскую общественность, выступающую против серии концертов Линдеманна под названием «Я ненавижу детей», и считает недопустимой пропаганду детоненавистничества и абортов, содержащуюся в текстах этого рок-исполнителя», — сказал РИА Новости председатель комиссии Фёдор Лукьянов.

Ранее стало известно, что запланированные в Москве и Новосибирске выступления Линдеманна перенесли из-за пандемии коронавируса.

Общество,Федор Лукьянов,РПЦ,РИА Новости,
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