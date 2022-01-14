В РПЦ призвали запретить в России концерты Тилля Линдеманна

«Патриаршая комиссия поддерживает родительскую общественность, выступающую против серии концертов Линдеманна под названием «Я ненавижу детей», и считает недопустимой пропаганду детоненавистничества и абортов, содержащуюся в текстах этого рок-исполнителя», — сказал РИА Новости председатель комиссии Фёдор Лукьянов.