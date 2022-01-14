В МГУ родителей 9-летней студентки обвинили во лжи

Большая часть публикаций родителей девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой о факультете психологии в публичном пространстве или не соответствует действительности, или грубо искажает ее. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу психфака университета.

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«Конфиденциальность персональных данных не позволяет нам представить в публичном пространстве полную объективную картину происходящего. К нашему большому сожалению и разочарованию, нашим уважительным отношением к персональным данным несовершеннолетних студентов фактически злоупотребляют старшие члены семьи Тепляковых», — говорится в сообщении.

В пресс-службе психфака подчеркнули, что «представляемая родителями девочки в публичном пространстве картина крайне далека от действительности происходящего в стенах МГУ» — большая часть их публикаций либо не соответствует ей, либо грубо искажает.