Стало известно о наследстве тележурналиста Зеленского

Наследство журналиста и телеведущего Михаила Зеленского по закону может быть поделено между его женами и дочерьми.

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После развода в 2014 году со второй супругой фигуристкой Еленой Грушницкой Зеленский претендовал на половину квартиры, которую они купили вместе. Но бывшая жена не давала телеведущему пользоваться жильем и вопрос так и остался нерешенным.

По словам юриста Тагира Гаджиэменова, после смерти журналиста его имущество поделят согласно Гражданскому кодексу, если он не оставил завещания.

«Половина доли в квартире останется у бывшей жены Елены Грушиной, а другая половина будет разделена между дочерьми и женой покойного, Милой Рубинчик, в равных долях», — пояснил юрист в беседе с изданием «Дни.ру».

При этом он отметил, что поскольку дочери Зеленского являются несовершеннолетними, решать вопрос с оформлением квартиры придется Елене Грушиной и Миле Рубинчик.