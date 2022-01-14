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26 минут назад

У россиян появилось новое хобби

В новогодние каникулы россияне активно искали на AliExpress товары для самостоятельного изготовления алкогольных напитков, пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу российского представительства торговой площадки.

У россиян появилось новое хобби
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В период праздников россияне в 4,5 раза чаще интересовались оборудованием, позволяющим изготавливать вино в домашних условиях. Особым спросом пользовались винные дрожжи и фильтры для приготовления вина. Также россияне охотно покупали вакуумные пробки, призванные надолго сохранить качество напитка.

Спрос вырос также на винные бокалы и портативные декантеры – графины для подачи вина.

В три раза увеличился спрос на коктейльные наборы, куда входит шейкер, джиггер, наполнитель, щипцы для льда, барная ложка, штопор и ситечко.

Аппаратами для перегонки спиртных напитков, спиртовыми дрожжами и дистилляторами россияне стали интересоваться в 2,7 раза чаще.

В начале 2022 года производители спиртных напитков предупредили о повышении цен на алкоголь. Рост цен на водку и коньяк может составить в ближайшие месяцы 8-12%, на российские вина - 10-25%, на импортную винную продукцию - 15-30%.

Общество,Газета.Ru,
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