У россиян появилось новое хобби

В новогодние каникулы россияне активно искали на AliExpress товары для самостоятельного изготовления алкогольных напитков, пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу российского представительства торговой площадки.

В период праздников россияне в 4,5 раза чаще интересовались оборудованием, позволяющим изготавливать вино в домашних условиях. Особым спросом пользовались винные дрожжи и фильтры для приготовления вина. Также россияне охотно покупали вакуумные пробки, призванные надолго сохранить качество напитка.

Спрос вырос также на винные бокалы и портативные декантеры – графины для подачи вина.

В три раза увеличился спрос на коктейльные наборы, куда входит шейкер, джиггер, наполнитель, щипцы для льда, барная ложка, штопор и ситечко.

Аппаратами для перегонки спиртных напитков, спиртовыми дрожжами и дистилляторами россияне стали интересоваться в 2,7 раза чаще.