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41 минуту назад

От ветерана ВОВ потребовали заплатить налог за подарок к 9 мая

В республике Коми 98-летнюю пенсионерку – ветерана Великой Отечественной войны обязали заплатить налог за подарок к 75-летию Победы. О «письме счастья» из налоговой службы рассказала дочь ветерана в сообществе «Типичная Печора» в соцсети «ВКонтакте».

От ветерана ВОВ потребовали заплатить налог за подарок к 9 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Семья ветерана получила письмо с извещением 12 января и подумала, что оно пришло по ошибке. В отделении ФНС родственникам пенсионерки подтвердили, что у нее не уплачен налог за 2020 год. В Совете ветеранов удалось выяснить, что налогом облагается подарок, который женщине вручили 9 мая к 75-летию Победы.

«Вот тебе на!!! За то, что тебя поздравили, заплати! Откуда взялся такой закон именно в 75 годовщину Победы? Почему человек, прошедший через ужасы войны, воевавший за свободу, закончивший войну в 80 км от Берлина, остался ДОЛЖЕН за то, что его поздравили?» - возмутилась дочь ветерана.

Типичная Печора

Женщина добавила, что уплатила налог, ничего не сказав о квитанции матери.

В Управлении Федеральной налоговой службы по Коми в комментарии «Комиинформ» объяснили, что подарки ветеранам, труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны облагаются налогом, если они были куплены на внебюджетные средства, и их стоимость превышает 10 тысяч рублей.

«Ветерану из Печоры налог предъявлен к уплате на основании сведений, полученных от организации, которая и вручила ветерану подарок. В сведениях, направленных в налоговый орган, данная организация указала, что налог с подарка в 2020 году удержан не был, сумма подарка превысила 10 тысяч рублей», - сообщили в УФНС по Коми.

Общество,Федеральная налоговая служба,
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