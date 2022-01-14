Попова назвала отличия омикрона от предыдущих штаммов

Омикрон-штамм коронавируса достаточно быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей: на слизистой носа и горла. Его отличия от предыдущих штаммов назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга по ситуации с COVID-19, онлайн-трансляция которого ведется на YouTube.

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Она отметила, что омикрон распространяется гораздо быстрее, чем его предшественники. Соответственно, человек становится опасным и заразным уже в первые сутки до того, как понимает, что заболел.