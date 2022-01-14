В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
26 минут назад

Попова назвала отличия омикрона от предыдущих штаммов

Омикрон-штамм коронавируса достаточно быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей: на слизистой носа и горла. Его отличия от предыдущих штаммов назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга по ситуации с COVID-19, онлайн-трансляция которого ведется на YouTube.

Попова назвала отличия омикрона от предыдущих штаммов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что омикрон распространяется гораздо быстрее, чем его предшественники. Соответственно, человек становится опасным и заразным уже в первые сутки до того, как понимает, что заболел.

По словам Поповой, в окружающей среде омикрон ведет себя так же, как остальные штаммы: он чувствителен ко всем дезинфектантам, неустойчив на поверхностях, если их обрабатывают своевременно. Все наши меры, которые были разработаны ранее, абсолютно актуальны и действенны, их нужно использовать, уточнила глава Роспотребнадзора.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители