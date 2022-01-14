Названа причина смерти телеведущего Зеленского

Кроме того, сообщалось, что медики предупреждали журналиста о том, что у него есть риск инсульта. Об этом он узнал, принимая участие в проекте «Подари себе жизнь» в 2011 году. Уже тогда у 36-летнего ведущего обнаружились проблемы со здоровьем, написала терапевт Татьяна Шаповаленко на портале TakZdorovo. По словам медика, курение 1,5–2 пачек в день в течение 20 лет, 7–8 чашек кофе каждый день, большой объем работы, неправильное питание — все это привело к болям в желудке, а также ухудшению цвета лица и подрыву иммунной системы.