Названа причина смерти телеведущего Зеленского

По заключению доминиканских врачей, телеведущий ВГТРК Михаил Зеленский скончался от сердечного приступа. Об этом заявила пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике - Прим. ред.) Алина Иванова в эфире телеканала «Россия-1».
По ее словам, это стало следствием хронического заболевания сердечно-сосудистой системы Зеленского.
«Согласно заключению доминиканских врачей, Михаил Зеленский скончался 11 января 2022 года вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы», - рассказала Иванова.
Ранее посольство первым заявило о том, что, по предварительной информации, Зеленский умер от остановки сердца. Иванова отметила, что местные врачи сделали все, чтобы оказать ему необходимую помощь.
Кроме того, сообщалось, что медики предупреждали журналиста о том, что у него есть риск инсульта. Об этом он узнал, принимая участие в проекте «Подари себе жизнь» в 2011 году. Уже тогда у 36-летнего ведущего обнаружились проблемы со здоровьем, написала терапевт Татьяна Шаповаленко на портале TakZdorovo. По словам медика, курение 1,5–2 пачек в день в течение 20 лет, 7–8 чашек кофе каждый день, большой объем работы, неправильное питание — все это привело к болям в желудке, а также ухудшению цвета лица и подрыву иммунной системы.