Российский регион ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

Управление Роспотребнадзора ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей 60 лет и старше в Ульяновской области, следует из постановления врио главного государственного санитарного врача по Ульяновской области Лилии Федосковой.

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"Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции лицам в возрасте 60 лет и старше первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной <…> до 7 февраля 2022 года, вторым компонентом - до 7 марта 2022 года, не менее 80% от общей численности данной возрастной группы", - говорится в документе.

В постановлении уточняется, что обязательная вакцинация не касается жителей с противопоказаниями к прививке и тех, кто перенес ковид в последние полгода.

По данным областного Роспотребнадзора, эта мера связана с недостаточным охватом иммунизацией этой категории граждан. Так, вторым компонентом вакцины привились 55,2% пожилых жителей, что, по мнению ведомства, "не может обеспечить стабилизацию эпидемиологической ситуации среди указанного контингента, снизить показатели смертности".