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1 час назад

В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых

Управление Роспотребнадзора ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей 60 лет и старше в Ульяновской области, следует из постановления врио главного государственного санитарного врача по Ульяновской области Лилии Федосковой.

Российский регион ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции лицам в возрасте 60 лет и старше первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной <…> до 7 февраля 2022 года, вторым компонентом - до 7 марта 2022 года, не менее 80% от общей численности данной возрастной группы", - говорится в документе.

В постановлении уточняется, что обязательная вакцинация не касается жителей с противопоказаниями к прививке и тех, кто перенес ковид в последние полгода.

Прививка от COVID может стать обязательной для ряда профессий

По данным областного Роспотребнадзора, эта мера связана с недостаточным охватом иммунизацией этой категории граждан. Так, вторым компонентом вакцины привились 55,2% пожилых жителей, что, по мнению ведомства, "не может обеспечить стабилизацию эпидемиологической ситуации среди указанного контингента, снизить показатели смертности".

В целом с начала года в области отмечается тенденция к росту заболеваемости - в день фиксируется от 81 до 112 случаев, ежедневные темпы прироста составляют от 1,14% до 8,7%. За прошедший период января отмечается рост заболеваемости среди пожилых жителей по сравнению с декабрем 2021 года. В декабре на долю этой группы приходилось 37% от всех случаев, за январь - 60% случаев, передает областной Роспотребнадзор.

Общество,Роспотребнадзор,
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