Раскрыто неожиданное преимущество от ношения масок для мужчин

«И сейчас мы хотели проверить, изменилось ли что-то с тех пор. Наше новое исследование показало, что лица считаются наиболее привлекательными, когда они закрыты медицинскими масками. Может быть это связано с тем, что мы привыкли к работникам здравоохранения в голубых масках. В то время, когда мы чувствуем себя уязвимыми, мы можем найти ношение медицинских масок обнадеживающим и поэтому чувствовать себя более позитивно по отношению к их носителю», — добавил Льюис.