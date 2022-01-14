Раскрыто неожиданное преимущество от ношения масок для мужчин

Ношение защитных медицинских масок повышает привлекательность мужчин и женщин в глазах других людей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Кардиффа в своей работе, которую опубликовали в журнале Cognitive Research: Principles and Implications, передает The Guardian.
При этом наиболее привлекательными для людей являются одноразовые хирургические маски.
Доктор Майкл Льюис, лектор из школы психологии Кардиффского университета и эксперт по лицам, отметил, что подобное исследование проводилось также до пандемии. Однако тогда его результаты были ровно противоположными — медицинские маски снижали привлекательность людей, так как ассоциировались с болезнью.
«И сейчас мы хотели проверить, изменилось ли что-то с тех пор. Наше новое исследование показало, что лица считаются наиболее привлекательными, когда они закрыты медицинскими масками. Может быть это связано с тем, что мы привыкли к работникам здравоохранения в голубых масках. В то время, когда мы чувствуем себя уязвимыми, мы можем найти ношение медицинских масок обнадеживающим и поэтому чувствовать себя более позитивно по отношению к их носителю», — добавил Льюис.
Кроме того, по его словам, пандемия сильно изменила нашу психологию в восприятии носителей защитных средств.
«Это относится к эволюционной психологии и к тому, почему мы выбираем себе партнеров. Заболевание и признаки болезни могут играть большую роль в их выборе, по крайней мере, так было раньше. Теперь же мы можем наблюдать сдвиг в нашей психологии — маски для лица больше не служат сигналом заражения», — пояснил Льюис.
Также возможно, что маски делают людей более привлекательными, потому что они направляют внимание на глаза, подчеркнул он.