Отец 9-летней студентки рассказал о планах на других детей

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений рассказал, что и другие его дети планируют поступать в этот вуз. Об этом сообщает NEWS.ru.

Фото: Первый канал Первый канал

«Конечно, планируют [поступать - прим.ред.]. Мы обязательно будем поступать в МГУ в будущем, все дети наши. Посмотрим, поступят или нет, но поступать будут обязательно», - подчеркнул Тепляков.

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Он отметил, что его семья - очень разносторонняя, дети рассматривают разные специальности и хотят получать много знаний.

В ответ на вопрос журналиста, не боится ли семья прессинга, с которыми могут столкнуться дети, как это случилось с Алисой, Тепляков подчеркнул, что речь идет об уникальной ситуации и уникальных детях.

«Вы пытаетесь сказать чушь, которую говорят все эти психологи, мол, посидите в песочнице, а то будут проблемы. Уважаемые психологи, Ольга Васильева пошла в пять лет в первый класс. В то время в СССР шли с семи. Она окончила десятилетку в 15 лет. Сейчас она президент Российской академии образования», - отметил он.

В прошлом году году восьмилетняя Алиса Теплякова успешно окончила школу, сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, биологии и информатике и решила поступать в МГУ. Она не прошла на бюджет психологического факультета, ее родители заключили с вузом договор о платном обучении.

Разногласия у ее родителей и вуза начались после одного из экзаменов. Представители факультета заявили, что отец девочки «устроил скандал». На экзамене Алиса была без сопровождающего, отец должен был ждать ее на посту охраны. В какой-то момент, как заявили на факультете, он попытался прорваться на факультет и сотрудники вызвали полицию.

Представители факультета заявляли, что Алиса расстроилась из-за неправильного ответа и выбежала из аудитории, не дождавшись результата.

Сам Тепляков заявил, что пытался выяснить, почему его дочь долго не покидает аудиторию. По его словам, всего она находилась там в течение полутора часов. После инцидента он обратился в полицию и сообщил о планах подать заявления в прокуратуру, Следственный комитет и Рособрнадзор.