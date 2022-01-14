Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко покинул Россию. Он заявил об этом на выступлении в Киеве, видео которого опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

По словам Комиссаренко, его преследует белорусское КГБ. Артист рассказал, что недавно ему позвонил знакомый из Белоруссии и предупредил, что комика могут задержать на территории России и перевезти на родину. Там Комиссаренко может ждать уголовное дело.

«Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявило в розыск белорусское КГБ. Вы думаете, наверное, за что? За шутки! В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси — приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один», — сказал комик.

Комиссаренко добавил, что сотрудники комитета государственной безопасности якобы и сами пытались выйти с ним на связь, однако к тому времени он уже уехал на Украину.

«Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве не догадались. Мне понадобилось какое-то время, чтобы написать про эти события шутки, так бы рассказал все немного раньше», — написал он в посте под видео с выступления.