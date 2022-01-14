Силуанов: Новый план борьбы с коронавирусом будет профинансирован в полном объеме

План борьбы с коронавирусом, учитывающий распространение штамма «омикрон», будет обнародован правительством РФ в ближайшее время. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.
«Такой план скоро будет обнародован. Мы в полном объеме обеспечим план деньгами», – сказал глава Минфина.
Предусмотренные планом меры будут направлены на поддержку людей, пострадавших от вируса, поддержку лекарственного обеспечения, а также в систему здравоохранения, уточнил Силуанов.
Ранее президент России Владимир Путин указал, что есть две недели, чтобы подготовиться к новому витку пандемии COVID-19. В ходе совещания с членами правительства глава государства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации медицинских учреждений.