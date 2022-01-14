В Минздраве рассказали о заразности омикрона и защите от него

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов рассказал о распространении нового штамма коронавируса «Омикрон». По его словам, рост заболеваемости COVID-19 во многих странах с конца 2021 года связан со значительно более высокой заразностью нового варианта «Омикрон» по сравнению со всеми предыдущими вариантами коронавируса SARS-CoV-2, в том числе вариантом «Дельта», который был доминирующим штаммом в большинстве стран во второй половине 2021 года.
«В одном из исследований в Великобритании было продемонстрировано, что вариант "Омикрон" размножается в клетках дыхательных путей человека в первые сутки заражения в 100 раз быстрее, чем вариант "Дельта". Также на скорость передачи инфекции влияет количество вируса, которое выделяется инфицированным человеком. Если в начале пандемии COVID-19 только небольшая часть инфицированных выделяла высокие концентрации вируса, то преобладающие в настоящее время варианты "Дельта" и "Омикрон" характеризуются более высоким количество выделяемых вирусных частиц. Это приводит к более высокой скорости распространения нового варианта и быстрому замещению варианта дельта», — отметил эксперт.
По его словам, в ходе исследований в Южной Африке было показано, что «Омикрон» имеет повышенный риск возникновения реинфекции, то есть повторного заболеваний у людей, которые уже болели COVID-19.
«Подготовка к росту заболеваемости COVID-19 в России в связи с быстрым глобальным распространением "Омикрона" началась в 2021 году. В декабре были внесены изменения во временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Был расширен список препаратов, рекомендуемых для лечения пациентов. Также Минздравом России проводится работа по обеспечению потребности регионов в лекарственных препаратах, медицинском кислороде, расширению коечного фонда. Принимаются меры, чтобы обеспечить своевременную диагностику заболевания с учетом быстрого роста числа инфицированных», — сказал он.
«Вакцинация является наиболее эффективной мерой профилактики тяжелого течения заболевания, а также предотвращает развитие постковидного синдрома. Поэтому всем, кто по каким-либо причинам еще не вакцинировался и не имеет противопоказаний к вакцинации, необходимо сделать это как можно быстрее. Тем, кто прошел курс вакцинации более шести месяцев назад рекомендуется получить дополнительную (бустерную) дозу вакцины», — отметил он.
Чуланов напомнил, что, помимо осложнений, с которыми пациенты сталкиваются в острый период COVID-19, накапливается все больше данных о поздних осложнениях. Обнаружение аутоантител у пациентов, переболевших COVID-19, свидетельствует о способности коронавируса провоцировать развитие аутоиммунных заболеваний, подчеркнул он.
«В литературе описаны многочисленные случаи развития аутоиммунных заболеваний после COVID-19 (синдром Гийена-Барре, системная красная волчанка, гемолитическая анемия, аутоиммунные заболевания щитовидной железы и другие). Это еще раз подчеркивает важность вакцинации, позволяющей предотвратить развитие в том числе и аутоиммунных заболеваний», — подчеркнул специалист.
Также эксперт рассказал о влиянии «Омикрона» на детей.
«Исследование, проведенное в Южной Африке, показало, что дети имеют на 20 процентов более высокий риск госпитализации в случае инфицирования вариантом "Омикрон" по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса. В Российской Федерации зарегистрирована вакцина "Гам-Ковид-Вак-М" для профилактики заболевания COVID-19 у детей старше 12 лет, в которой содержится уменьшенное количество антигена. Вакцина в первую очередь рекомендуется детям с наличием хронических заболеваний», — заявил он.