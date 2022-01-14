В Минздраве рассказали о заразности омикрона и защите от него

«В одном из исследований в Великобритании было продемонстрировано, что вариант "Омикрон" размножается в клетках дыхательных путей человека в первые сутки заражения в 100 раз быстрее, чем вариант "Дельта". Также на скорость передачи инфекции влияет количество вируса, которое выделяется инфицированным человеком. Если в начале пандемии COVID-19 только небольшая часть инфицированных выделяла высокие концентрации вируса, то преобладающие в настоящее время варианты "Дельта" и "Омикрон" характеризуются более высоким количество выделяемых вирусных частиц. Это приводит к более высокой скорости распространения нового варианта и быстрому замещению варианта дельта», — отметил эксперт.