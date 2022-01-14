Большинство россиян одобрили ввод миротворцев в Казахстан

Более 70% россиян, проявляющих интерес к событиям в Казахстане, назвали правильным решение о вводе российских миротворческих сил в страну. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, озвученные в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

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Опрос ВЦИОМ показал, что большинство интересующихся казахским кризисом граждан РФ считают адекватной просьбу властей Казахстана к странам ОДКБ о вводе миротворческих сил (70%), противоположного мнения придерживается каждый пятый опрошенный (21%).

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"Граждане, интересующиеся казахским кризисом, оценили решение об отправке миротворческих сил России для обеспечения безопасности стратегических объектов Казахстана как скорее правильное (71%), 21% опрошенных придерживается мнения, что решение неправильное", - говорится в исследовании.

Оценившие решение как правильное граждане считают его таковым, потому что "надо помочь братскому народу" (33%), "надо решать вопрос мирно" (25%), "от этого зависит безопасность нашей страны" (17%), "без России не справятся" (14%), "входим в ОДКБ" (12%), "необходима защита стратегических объектов" (10%).

Всероссийский репрезентативный телефонный опрос по РФ был проведен 8-9 января 2022 года. Были опрошены 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок уже восстановлен во всех регионах.