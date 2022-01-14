В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
1 час назад

Названы главные ошибки мусорной реформы в России

Вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе Гайдаровского форума назвала главные ошибки мусорной реформы в России, среди которых — неподготовленность, передает корреспондент «Ленты.ру».

Названы главные ошибки мусорной реформы в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главная ошибка — мы поставили слишком амбициозные задачи. Мы оказались не готовы: контейнеров не было, мест накопления отходов не было. Получилось так, что телега бежала впереди лошади», — отметила Абрамченко.

По ее словам, правительство в настоящее время исправляет сложившуюся ситуацию. В частности, меняется законодательство и строится необходимая для проведения реформы инфраструктура.

Мусорная реформа в России стартовала в 2019 году. Она предусматривает изменение подхода к обращению с бытовыми отходами, в частности, появление лицензированных региональных операторов, ответственных за вывоз и захоронение или вторичную переработку мусора.

Общество,Экология,Виктория Абрамченко,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители