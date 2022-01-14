Названы главные ошибки мусорной реформы в России

Вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе Гайдаровского форума назвала главные ошибки мусорной реформы в России, среди которых — неподготовленность, передает корреспондент «Ленты.ру».

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«Главная ошибка — мы поставили слишком амбициозные задачи. Мы оказались не готовы: контейнеров не было, мест накопления отходов не было. Получилось так, что телега бежала впереди лошади», — отметила Абрамченко.

По ее словам, правительство в настоящее время исправляет сложившуюся ситуацию. В частности, меняется законодательство и строится необходимая для проведения реформы инфраструктура.