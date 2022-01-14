Антиковидные лавочки в Геленджике сняли на видео

В Геленджике появились антикоронавирусные лавочки. Местная жительница сняла на видео две уличные скамейки с разделителями. Соответствующие кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы. По словам автора ролика, необычные лавочки появились на улице города у поликлиники.

Ранее вирусолог и член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что Россия стоит на пороге самой мощной волны коронавируса из-за распространения нового штамма «Омикрон». По его мнению, число заражений может достигнуть полумиллиона в сутки, сообщает телеканал «Москва 24».