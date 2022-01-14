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1 час назад

Антиковидные лавочки в Геленджике сняли на видео

В Геленджике появились антикоронавирусные лавочки. Местная жительница сняла на видео две уличные скамейки с разделителями. Соответствующие кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы. По словам автора ролика, необычные лавочки появились на улице города у поликлиники.

Ранее вирусолог и член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что Россия стоит на пороге самой мощной волны коронавируса из-за распространения нового штамма «Омикрон». По его мнению, число заражений может достигнуть полумиллиона в сутки, сообщает телеканал «Москва 24».

В связи с высокой неопределенностью развития эпидемиологической ситуации в стране второе чтение законопроекта о QR-кодах было решено отложить.

Общество,Видео,Сергей Нетесов,РАН,
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