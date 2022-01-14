23 820 новых случаев COVID выявлено в России

За последние сутки в России 23 820 человек заболели коронавирусом. У 14,9% из них не было клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

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За этот же период полностью вылечились от COVID-19 24 952 пациента в 85 регионах, скончались 739 человек.

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом было выявлено в Москве - 5 712 случаев, Санкт-Петербурге - 2 708 случаев и Московской области - 1 990.

Так, в столице за последние сутки были доставлены в медучреждения с ковидом 744 человека. На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 497 пациентов.

Умерли в Москве от коронавирусной инфекции 69 пациентов, полностью выздоровели за это же время после прохождения лечения от COVID-19 еще 2 888 человек.

Меньше всего новых заболевших было зафиксировано в республике Тыве - 15 человек, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - 6 и 4 соответственно.