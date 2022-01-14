В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
1 час назад

23 820 новых случаев COVID выявлено в России

За последние сутки в России 23 820 человек заболели коронавирусом. У 14,9% из них не было клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

23 820 новых случаев COVID выявлено в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За этот же период полностью вылечились от COVID-19 24 952 пациента в 85 регионах, скончались 739 человек.

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом было выявлено в Москве - 5 712 случаев, Санкт-Петербурге - 2 708 случаев и Московской области - 1 990.

Так, в столице за последние сутки были доставлены в медучреждения с ковидом 744 человека. На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 497 пациентов.

Умерли в Москве от коронавирусной инфекции 69 пациентов, полностью выздоровели за это же время после прохождения лечения от COVID-19 еще 2 888 человек.

Меньше всего новых заболевших было зафиксировано в республике Тыве - 15 человек, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - 6 и 4 соответственно.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 10 747 125 случаев COVID-19. За весь период зафиксировано 319 911 летальных исхода, полностью выздоровели после прохождения лечения 9 809 300 человек в 85 регионах.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители