Пока вы в маске: Минздрав дал совет россиянам

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Главный инфекционист Минздрава дал совет россиянам в разгар пандемии

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в интервью РБК назвал измерение антител к коронавирусу пустым занятием. "Измерение антител и принятие решения, прививаться или нет, исходя из этого, к сожалению, не имеет под собой научных оснований", - отметил он, комментируя реплику журналиста о "привычке" россиян к измерению уровня антител к COVID-19. Чуланов подчеркнул, что самое правильное решение - вакцинироваться в соответствии с рекомендациями Минздрава через полгода. По мнению инфекциониста, только в этом случае будет достигнут максимальный результат — и индивидуальный, и популяционный.

В метро Москвы усилили контроль за соблюдением масочного режима

В Московском метрополитене усилили контроль за соблюдением масочного режима из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом РИА Новости рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. Он указал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом напряженная, из-за чего и было принято решение усилить контроль за соблюдением антиковидных мер на всем транспортном комплексе столицы. «Особое внимание будет уделено ситуации в вагонах метро, поскольку многие пассажиры снимают маски или спускают их на подбородок, проходя через линию контроля у турникетов. Это необходимо для поддержания безопасной среды на транспорте», — отметил Султанов.

У россиян появилась возможность привиться иностранными вакцинами

С 2022 года россияне смогут привиться в Турции зарубежными вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Так, эксперты туриндустрии подтвердили информацию, которая размещена на сайте Ассоциации частных больниц и медицинских организаций Турции (OHSAD).

Татьяна Голикова объявила об отложении закона о введении QR-кодов в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о переносе сроков рассмотрения законопроекта о QR-кодах. Решение принято из-за омикрон-штамма коронавируса. По ее словам, закон готовился как мера реагирования на дельта-штамм. «Сейчас будут новые вызовы», - сказала Голикова. Политик объявила о поправках, которые будут подготовлены ко второму чтению. Во-первых, с 1 февраля 2022 года граждане смогут использовать ПЦР-тесты для посещения общественных мест. Во-вторых, Минздрав будет устанавливать сроки действия сертификата для россиян с медотводом. В-третьих, военные получат сертификаты с защитой данных.

В бундестаге назвали условие одобрения «Спутника V» в Европе