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1 час назад

В метро Москвы усилили контроль за соблюдением масочного режима

В Московском метрополитене усилили контроль за соблюдением масочного режима из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом РИА Новости рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

В метро Москвы усилили контроль за соблюдением масочного режима
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом напряженная, из-за чего и было принято решение усилить контроль за соблюдением антиковидных мер на всем транспортном комплексе столицы.

«Особое внимание будет уделено ситуации в вагонах метро, поскольку многие пассажиры снимают маски или спускают их на подбородок, проходя через линию контроля у турникетов. Это необходимо для поддержания безопасной среды на транспорте», — отметил Султанов.

Также усиленные проверки также продолжатся на наземном транспорте, на входах в метро, вокзалы и другие места, связанные с общественным транспортом.

Отдельно Султанов призвал граждан серьезно относиться к здоровью, носить маски правильно. Чиновник подчеркнул, что ношение средств защиты и вакцинация помогут сдержать распространение коронавируса.

Общество,РИА Новости,
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