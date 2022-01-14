Аналитик спрогнозировал в РФ миллионы заражений COVID в неделю

«Та статистика, которую мы видим, она далеко не отражает реальность. В США по официальной статистике миллион случаев в день. На самом деле, гораздо больше, потому что здесь реально мало кто тестируется <…> Я думаю, что реально 3-5 миллионов в день заражаются», — сказал вирусолог.