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45 минут назад

Аналитик спрогнозировал в РФ миллионы заражений COVID в неделю. «От 7 до 15 на пике»

В России штаммом COVID-19 «Омикрон» могут начать заражаться по 7-15 миллионов человек в день. С таким прогнозом выступил аналитик открытых данных Александр Драган.

Аналитик спрогнозировал в РФ миллионы заражений COVID в неделю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть оценки по Великобритании и по США, что на пике там заболевают 5-10% за неделю. Если экстраполировать это на Россию, то мы получим 7-15 миллионов заболевших на пике в неделю», — заявил Драган в эфире радио «Эхо Москвы».

По его словам, пика по заболеваемости стоить ожидать через две недели. В это время ожидается вспышка инфицированных «Омикроном», отметил аналитик. В других странах от начала вспышки и вспышки до пика проходит около месяца, сказал Драган. Он сообщил, что новый штамм хорошо преодолевает защиту у вакцинированных и переболевших коронавирусом.

Директор Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков считает, что статистика по числу заболевших «Омикроном» в США не отражает реальное положение дел.

«Та статистика, которую мы видим, она далеко не отражает реальность. В США по официальной статистике миллион случаев в день. На самом деле, гораздо больше, потому что здесь реально мало кто тестируется <…> Я думаю, что реально 3-5 миллионов в день заражаются», — сказал вирусолог.

Общество,Эхо Москвы,
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