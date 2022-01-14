Россияне массово отправились в отпуск

Россияне повально решили увеличить зимние каникулы за счет рабочих дней и отправились отдыхать. О массовом нежелании россиян выходить на работу после новогодних праздников стало известно из исследования сервиса «Яндекс.Путешествия», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

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Аналитики изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и отелей и выяснили, что почти две трети (57 процентов) новогодних поездок оказались длиннее официальных выходных дней. При этом чаще всего соотечественники увеличивали отпуск за счет декабря, отправляясь на отдых еще до Нового года.

Отмечается, что как и в прошлом году, россияне продлевали каникулы в среднем до двух недель. Наиболее популярными городами для отдыха в России стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург. Среди зарубежных направлений лидировали Ларнака, Мале, Будапешт, Минск и Шарм-эль-Шейх.

Для более длительных путешествий — продолжительностью больше 20 дней — отечественные туристы выбирали Ханты-Мансийск, Новокузнецк, Читу, Ульяновск и Владикавказ. Из зарубежных маршрутов предпочитали Индию, Таиланд, Таджикистан, Израиль и Сербию.