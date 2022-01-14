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41 минуту назад

У россиян появилась возможность привиться иностранными вакцинами в Турции

С 2022 года россияне смогут привиться в Турции зарубежными вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

У россиян появилась возможность привиться иностранными вакцинами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, эксперты туриндустрии подтвердили информацию, которая размещена на сайте Ассоциации частных больниц и медицинских организаций Турции (OHSAD). Согласно заявлению директора главного департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Турции Ахмета Текина, у российских туристов, не имеющих вид на жительство (ВНЖ), появилась возможность поставить прививку за 400 турецких лир за каждый укол (в сумме примерно 4,4 тысячи рублей).

По словам специалистов, туристам старше 18 лет будет доступна вакцинация как в частных, так и в государственных клиниках препаратами Pfizer, BionTech или китайским Sinovac. После получения первого укола путешественник сможет получить сертификат о вакцинации европейского образца.

Ранее в январе первый зампред общественной палаты (ОП) Ленобласти Владимир Петров предложил добавить в российский загранпаспорт раздел с данными о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестах. По его мнению, это сделает путешествия за рубеж более комфортными, так как избавит от необходимости брать с собой больше количество документов.

Общество,Владимир Петров,Pfizer,ВОЗ,
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