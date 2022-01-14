У россиян появилась возможность привиться иностранными вакцинами

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Так, эксперты туриндустрии подтвердили информацию, которая размещена на сайте Ассоциации частных больниц и медицинских организаций Турции (OHSAD). Согласно заявлению директора главного департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Турции Ахмета Текина, у российских туристов, не имеющих вид на жительство (ВНЖ), появилась возможность поставить прививку за 400 турецких лир за каждый укол (в сумме примерно 4,4 тысячи рублей).

По словам специалистов, туристам старше 18 лет будет доступна вакцинация как в частных, так и в государственных клиниках препаратами Pfizer, BionTech или китайским Sinovac. После получения первого укола путешественник сможет получить сертификат о вакцинации европейского образца.