Врач раскрыл особенность заболевания омикроном

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что при вызванном омикрон-штаммом коронавируса заболевании реже наблюдаются боли в грудной клетке. Об этом сообщает «Москва 24».

Болибок отметил, что такие боли были характерны для людей, заболевших из-за других вариантов ковида: так сигнализировала о себе пневмония, которая затрагивала плевру.

«Омикрон тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже», - подчеркнул медик.

В отличие от дельта-штамма, при котором часто встречается расстройство пищеварения, для омикрона характерны респираторные симптомы. Однако у заразившихся омикроном детей все еще встречаются проблемы с желудком.

Потеря обоняния при омикрон-штамме наблюдается ближе к выздоровлению, отметил Болибок.

В ноябре в Южной Африке и Гонконге начал распространяться омикрон-штамм коронавируса, сейчас он активно распространяется по всему миру. Он содержит более 30 мутаций, ученые считают, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

В декабре в мире зафиксировали первые случаи смерти пациентов с омикрон-штаммом.

В московском НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора называли основные симптомы нового штамма: повышение температуры до 38 градусов или выше, ломота в теле, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита.