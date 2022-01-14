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29 минут назад

Гинцбург рассказал о перенесенном омикроне

Глава центра имени Гамалеи (разработчик «Спутника V») Александр Гинцбург рассказал, что заразился омикрон-штаммом коронавируса, но не заболел благодаря прививке «Спутником». Об этом сообщает РИА Новости.

Гинцбург сообщил о перенесенном «омикроне»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Те, кто привит "Спутником", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон», и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на омикроне», - отметил ученый.

По его словам, после поездки за границу он сдал анализ на антитела и узнал, чтобы был инфицирован омикрон-штаммом. Анализ крови показал очень высокие титры вируснейтрализующих омикрон-антител.

«То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован "Спутником V"», - заключил Гинцбург.

В ноябре в Южной Африке и Гонконге начал распространяться омикрон-штамм коронавируса, сейчас он активно распространяется по всему миру. Он содержит более 30 мутаций, ученые опасаются, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

Из-за риска распространения омикрона Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов.

В декабре в мире зафиксировали первые случаи смерти пациентов с омикрон-штаммом.

В московском НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора называли основные симптомы нового штамма: повышение температуры до 38 градусов или выше, ломота в теле, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита.

Зараженных омикроном чаще беспокоят слабость и головные боли, чем больных дельта-вариантом. При этом новый штамм реже вызывает потерю обоняния и изменение вкусовых ощущений.

Общество,Александр Гинцбург,Роспотребнадзор,
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