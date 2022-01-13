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1 час назад

Зайцев рассказал о возрождении своего «Дома моды»

Прошедший два курса реабилитации 83-летний модельер Вячеслав Зайцев рассказал, что планирует в 2022 году возродить свой «Дом моды» и уже готовит новую коллекцию одежды, пишет «Комсомольская правда».

Зайцев рассказал о возрождении своего «Дома моды»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Зайцева, в прошедшем году он прошел два курса реабилитации в российских медицинских центрах.

«Здоровье поправил настолько, что и сам такого результата не ожидал. Чувствую себя замечательно, в новый год зашел с новыми силами», – отметил модельер.

Еще одним положительным итогом прошедшего года он назвал выплаченные долги по зарплате и коммунальным платежам «Дома моды».

Одной из первостепенных задач на 2022 год Зайцев считает выпуск новой коллекции, для которой уже закуплены материалы и готовы эскизы.

При этом он считает, что выпуск новой коллекции - лишь один из шагов по реабилитации «Дома моды».

«Открою секрет: перемены в «Доме моды» с нее только начнутся. Сейчас я активно работаю над сменой руководящего состава. В ближайших планах возвращение на работу уволенных сотрудников, а также набор новых, молодых и талантливых. Я в поисках свежих идей, новых дизайнеров, которые в своем творчестве опираются на мой стиль», - подчеркнул Зайцев.

Он отметил, что больше ни в коем случае не будут продаваться части здания «Дома моды», как это произошло в прошлом году, когда была реализована пристройка к зданию.

«Я впредь не позволю совершать сделки за моей спиной. Я сейчас обращаюсь к тем, кто, возможно, рассматривает такой вариант покупки, так вот, учтите, что я являюсь владельцем контрольного пакета акций «Дома моды», и я не согласую такие сделки ни при каких обстоятельствах. Я полон сил и энергии, чтобы возродить былую славу моего «Дома моды», - добавил модельер.

Общество,Вячеслав Зайцев,Комсомольская правда,
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