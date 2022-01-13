Стало известно состояние находящегося в Коммунарке Куравлева

Состояние 85-летнего актера Леонида Куравлева, попавшего в больницу в Коммунарке с вирусной пневмонией, вызывает опасение у врачей: он дышит самостоятельно, но находится «в состоянии овоща», пишет издание «Стархит».

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Куравлева госпитализировали неделю назад. В настоящее время он находится в четвертой реанимации, где его лечат от вирусной пневмонии. У артиста небольшое поражение легких – 5-10%, он дышит самостоятельно, используя кислородную маску. Однако состояние Куравлева вызывает беспокойство у врачей. У Куравлева было диагностировано тяжелое поражение головного мозга, из-за чего у него появились проблемы с памятью и речью.

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Кроме того, нарушены функции глотания, из-за чего артисту пришлось провести экстренную операцию на желудке.

«Да, он в сознании, да, он моргает, дышит и так далее, но особо ничего не понимает, как говорят, в состоянии овоща, поведение и реакции неадекватные. Питается через зонд, родственников к Леониду Вячеславовичу, естественно, не пускают, передачек никаких близкие не делают, но и отделение не то, чтобы что-то требовалось передавать. Возможно, Куравлева переведут на ИВЛ, чтобы органы отдохнули от нагрузки. Но в его возрасте и при таком общем состоянии здоровья снимать потом с аппаратов уже тяжелее», - рассказали источники в больнице.

Последние полгода Куравлев провел в столичном пансионате для пожилых людей. «Идиллия». Сын Василий и дочь Екатерина поместили его туда летом, когда поняли, что сами не справляются: Куравлев лежал, совсем не ходил, полностью перестал общаться с людьми. Как рассказали в пресс-службе пансионата, Куравлев тяжело переживал смерть любимой жены. Он поступил в учреждение в апатии и депрессии и был и физически в плохом состоянии. Дети хотели помочь отцу, вернуть его в реальность, чтобы он с кем-то контактировал. Они достаточно долго выбирали пансионат: нужен был хорошо оборудованный, с реабилитологами. Территориально учреждение должно было находиться в Москве, чтобы Куравлева можно было часто навещать.

Артиста поместили в отдельную палату. Постепенно он начал вставать, выходить за пределы комнаты, посещать занятия физкультурой.

Близких друзей в пансионате у артиста на появилось, но он общался со всеми одинаково. Делал няням комплименты, шутил с ними. Куравлева часто навещали родственники: сын и невестка нарядили для него новогоднюю елку. Приезжали внуки, родители жены сына. Куравлева регулярно навещала и дочь, пишет «Стархит»