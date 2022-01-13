В Минздраве рассказали о вакцине для подростков «‎Спутник М»

«Чтобы был высокий уровень популяционного иммунитета, который предполагает, что привитое большинство защитит непривитое меньшинство, подразумевает, что охвачены вакцинацией практически все взрослые, но, как мы знаем, этого до сих пор не произошло. К тому же, новые типы коронавируса более заразны, чем предыдущие, и, чтобы защититься, нужна бустерная доза. Поэтому ревакцинация взрослых необходима и очень актуальна в наше время. Ответственные взрослые должны не просто получить серию первичной вакцинации от коронавируса, но и пройти ревакцинацию », — сказала она.