В «Векторе» прокомментировали сообщение о поголовном заражении «омикроном»

«Конечно, как всегда, здесь есть скрытые нюансы в переводе. Всегда нужно читать первоисточник. На самом деле Фаучи, он все-таки очень умный человек, он сказал следующее: "Из тех, кто вакцинирован, вакцинирован и ревакцинирован, некоторые, может быть, многие из них заразятся". Но уж никак он не допустил поголовного заражения людей штаммом "омикрон"», - заявил Семенов РИА «Новости».