В «Векторе» прокомментировали сообщение о поголовном заражении «омикроном»

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что штамм «омикрон» при его исключительной способности распространяться в конечном итоге «найдет почти всех» (will ultimately find just about everybody – цитата по CNN. Он добавил, что «некоторые, может быть, многие» из тех, кто был вакцинирован, заразятся, но у них болезнь, вероятно, будет протекать без риска госпитализации или летального исхода. Основной же удар «омикрон» обрушит на непривитых.