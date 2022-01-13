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23 минуты назад

В «Векторе» прокомментировали сообщение о поголовном заражении «омикроном»

Слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи о поголовном заражении «омикроном» неверно перевели, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

В «Векторе» прокомментировали сообщение о поголовном заражении «омикроном»
Фото: ReutersReuters

«Конечно, как всегда, здесь есть скрытые нюансы в переводе. Всегда нужно читать первоисточник. На самом деле Фаучи, он все-таки очень умный человек, он сказал следующее: "Из тех, кто вакцинирован, вакцинирован и ревакцинирован, некоторые, может быть, многие из них заразятся". Но уж никак он не допустил поголовного заражения людей штаммом "омикрон"», - заявил Семенов РИА «Новости».

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что штамм «омикрон» при его исключительной способности распространяться в конечном итоге «найдет почти всех» (will ultimately find just about everybody – цитата по CNN. Он добавил, что «некоторые, может быть, многие» из тех, кто был вакцинирован, заразятся, но у них болезнь, вероятно, будет протекать без риска госпитализации или летального исхода. Основной же удар «омикрон» обрушит на непривитых.

Общество,Энтони Фаучи,Александр Семенов,Роспотребнадзор,CNN,РИА Новости,
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