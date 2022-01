Названы самые прослушиваемые в новогоднюю ночь песни

«Первенство досталось группе "Дискотека Авария" с песней "Новогодняя". За ними следуют Last Christmas от Wham!, "Новогодняя" Верки Сердючки, а также Mariah Carey с хитом All I Want for Christmas Is You и Jingle Bell Rock в исполнении Bobby Helms», — говорится в пресс-релизе.