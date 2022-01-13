Россияне выловили бивни мамонта и попали на видео

В Якутии местные жители выловили из водоема два бивня мамонта с помощью дайвера. Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал «Бушующий мир».

На кадрах видно, как несколько мужчин стоят над прорубью и вытягивают тросы, которые уходят вглубь водоема. Через некоторое время над поверхностью воды показывается один бивень, который они укладывают в сторону, а затем и второй.

После этого из проруби выплывает дайвер и поднимается на лед.

В Якутии находится от 85 до 90 процентов всех мировых запасов бивней мамонта. Рынок добычи и экспорта ископаемых останков мамонтов в Якутии составляет от двух до четырех миллиардов рублей. Ежегодно легально добывается около 100 тонн бивней, а нелегально — в два раза больше. В основном бивни экспортируют в Китай, где они высоко ценятся из-за запрета на добычу слоновой кости.