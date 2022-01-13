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35 минут назад

Снимок Обамы с рюмкой водки в Перми стал хитом интернета

Фотография Барака Обамы с рюмкой водки в руках, сделанная во время поездки экс-президента США в Пермь, восхитила пользователей Reddit. Об этом сообщает Lenta.ru.

Фото выпивающего водку в РФ Обамы взорвало Сеть
Фото: reddit.comreddit.com

На архивном снимке 2005 года будущий лидер США Барак Обама вместе с сенатором от штата Иллинойс Диком Люгаром распивают алкогольный напиток во время инспекции по программе ядерных вооружений на объекте в Пермском крае.

«Обама социализируется в России», - подписал фотографию автор блога.

Пользователи платформы предположили, что снимок можно считать настоящим «доказательством связи будущего президента США с КГБ». Также в сети обратили внимание, что Обама стоит с усталым лицом, и отметили, что у многих приезжающих в Россию появляется схожая мимика из-за обилия спиртного.

Общество,Барак Обама,
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