Фото выпивающего водку в РФ Обамы взорвало Сеть

Фотография Барака Обамы с рюмкой водки в руках, сделанная во время поездки экс-президента США в Пермь, восхитила пользователей Reddit. Об этом сообщает Lenta.ru.

Фото: reddit.com reddit.com

На архивном снимке 2005 года будущий лидер США Барак Обама вместе с сенатором от штата Иллинойс Диком Люгаром распивают алкогольный напиток во время инспекции по программе ядерных вооружений на объекте в Пермском крае.

«Обама социализируется в России», - подписал фотографию автор блога.