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20 минут назад

Автора "Песенки крокодила Гены" Тимофеевского похоронили в Москве

В церкви Большого Вознесенья у Никитских ворот в Москве 12 января прошло отпевание поэта Александра Тимофеевского, передает mk.ru.

Автора "Песенки крокодила Гены" похоронили в Москве
Фото: Сергей Капков/FacebookСергей Капков/Facebook

После прощания он был похоронен на Троекуровском кладбище. Траурную церемонию посетили только самые близкие люди.

Александр Тимофеевский родился в Москве в 1933 году. В 1958 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). В 1950-х был редактором на киностудии "Таджикфильм", в 1963 году перешел на работу в "Союзмультфильм", где проработал 20 лет, создавая сценарии и песни. Одной из самых популярных песен поэта стала "Песенка крокодила Гены" ("Пусть бегут неуклюже...") из мультфильма "Чебурашка", музыку к которой написал Владимир Шаинский. О смерти Александра Тимофеевского стало известно 7 января.

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