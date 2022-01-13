Автора "Песенки крокодила Гены" похоронили в Москве

Александр Тимофеевский родился в Москве в 1933 году. В 1958 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). В 1950-х был редактором на киностудии "Таджикфильм", в 1963 году перешел на работу в "Союзмультфильм", где проработал 20 лет, создавая сценарии и песни. Одной из самых популярных песен поэта стала "Песенка крокодила Гены" ("Пусть бегут неуклюже...") из мультфильма "Чебурашка", музыку к которой написал Владимир Шаинский. О смерти Александра Тимофеевского стало известно 7 января.