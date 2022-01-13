Омикрон появился в Воронежской области

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости.

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Информации о пациенте и о том, где и как он заразился данной разновидностью коронавируса, пока нет. На данный момент это единственный случай заражения «омикроном» в регионе.

Напомним, что ранее 13 января первый случай заражения «омикроном» выявили в Амурской области. Инфекция была обнаружена у ребенка, который вместе с родителями отдыхал в Турции. Отмечается, что состояние мальчика и его родителей удовлетворительное, выраженной клиники течения нет.

Отметим, что это первый случай заражения «омикроном» на Дальнем Востоке — ранее данный штамм коронавируса в регионах ДВФО не выявлялся.