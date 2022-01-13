В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
18 минут назад

Названа причина смерти актера из "Универа" и "Интернов" Гериловича

Названа причина смерти 48-летнего актера кино и ТВ Алексея Гериловича. Напомним, тело артиста, обладавшего фактурной внешностью и известного массой эпизодических ролей "братков", нашли на кухне его квартиры в Москве, где оно пролежало четыре дня.

Названа причина смерти актера Гериловича
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Как стало известно 112, предварительной причиной смерти Гериловича стала острая сердечная недостаточность. По данным ресурса, в последнее время актер активно занимался спортом и употреблял "добавки", при этом злоупотребляя спиртным.

Алексей Герилович родился в 1973 году. Окончил Белорусскую государственную академию искусств и Школу актерского мастерства Юрия Грымова. Сниматься начал в нулевых. На счету - более шестидесяти фильмов и сериалов, среди которых "Глухарь", "Универ", "Интерны", "Домашний арест", "Глубже!"

Общество,Алексей Герилович,Юрий Грымов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители