Названа причина смерти актера Гериловича

Названа причина смерти 48-летнего актера кино и ТВ Алексея Гериловича. Напомним, тело артиста, обладавшего фактурной внешностью и известного массой эпизодических ролей "братков", нашли на кухне его квартиры в Москве, где оно пролежало четыре дня.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Как стало известно 112, предварительной причиной смерти Гериловича стала острая сердечная недостаточность. По данным ресурса, в последнее время актер активно занимался спортом и употреблял "добавки", при этом злоупотребляя спиртным.