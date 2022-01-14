В России после коронавируса выздоровели 24 952 человека за сутки

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 952, до 9 809 300. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 91,3% от общего числа заразившихся.
Число смертей возросло за сутки на 739 против 740 днем ранее, до 319 911.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,98%, следует из данных штаба.