21 155 случаев COVID выявлено в России

В России выявили 21 115 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заразившихся достигло 10 723 305.
Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+5490), второе место занимает Санкт-Петербург (+1839), третье — Московская область (+1554). Четвертое и пятое место заняли Нижегородская (+647) и Свердловская (+410) области соответственно.
Наименьший суточный прирост отмечен в Тыве, в Ненецком Автономном Округе и на Чукотке.
Умерли еще 740 пациентов. Общее число умерших достигло 319 172.
Выздоровели еще 25 984 пациента, из которых 2857 в Москве, 2614 в Санкт-Петербурге и 1312 в Воронежской области. Всего из больниц за время пандемии выписали 10 784 348 человек.