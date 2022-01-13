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37 минут назад

21 155 случаев COVID выявлено в России

В России выявили 21 115 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заразившихся достигло 10 723 305.

21 155 случаев COVID выявлено в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+5490), второе место занимает Санкт-Петербург (+1839), третье — Московская область (+1554). Четвертое и пятое место заняли Нижегородская (+647) и Свердловская (+410) области соответственно.

Наименьший суточный прирост отмечен в Тыве, в Ненецком Автономном Округе и на Чукотке.

Умерли еще 740 пациентов. Общее число умерших достигло 319 172.

Выздоровели еще 25 984 пациента, из которых 2857 в Москве, 2614 в Санкт-Петербурге и 1312 в Воронежской области. Всего из больниц за время пандемии выписали 10 784 348 человек.

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