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42 минуты назад

Омикрон зафиксировали на Ставрополье

В Ставропольском крае медики обнаружили первых зараженных штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров, пишет «КП-Ставрополь».

Омикрон зафиксировали на Ставрополье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Требует внимания и тот факт, что в нашем регионе зафиксированы первые случаи заражения штаммом "омикрон". Все они под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений. Соблюдать меры противоэпидемической профилактики по-прежнему важно», - подчеркнул Владимиров.

Губернатор добавил, что оба компонента вакцины от COVID-19 получили 1 млн 13 тыс. ставропольчан.

Во вторник, 11 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаи омикрон-штамма уже зарегистрированы в ряде регионов РФ. По ее словам, случаи завоза "омикрона" в Россию зарегистрированы из 25 стран. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что ситуация с распространением "омикрона" в других странах очень сложная, а потому в России система здравоохранения разворачивается в полном объеме.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что федеральные власти направили 400 млн рублей для борьбы с "омикроном" в Ставропольском крае.

Общество,Михаил Мурашко,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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