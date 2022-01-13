Омикрон зафиксировали на Ставрополье

«Требует внимания и тот факт, что в нашем регионе зафиксированы первые случаи заражения штаммом "омикрон". Все они под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений. Соблюдать меры противоэпидемической профилактики по-прежнему важно», - подчеркнул Владимиров.

Во вторник, 11 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаи омикрон-штамма уже зарегистрированы в ряде регионов РФ. По ее словам, случаи завоза "омикрона" в Россию зарегистрированы из 25 стран. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что ситуация с распространением "омикрона" в других странах очень сложная, а потому в России система здравоохранения разворачивается в полном объеме.