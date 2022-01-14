Вдова Задорнова назвала возможную причину его болезни

Вдова Михаила Задорнова Елена Бомбина рассказала, откуда у писателя-сатирика мог взяться рак головного мозга. По её словам, за 11 лет до смерти артист получил серьёзную травму головы, которая и могла спровоцировать болезнь. Об этом Бомбина рассказала в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Вдова вспомнила, как в 2006 году они в компании Максима Галкина поехали на отдых в Швейцарию. И когда они однажды катались на горных лыжах, Задорнов отказался надевать защитную экипировку.

Михаил — гонщик по натуре. Он был рад, что с нами едет Галкин. Он отказался надевать защитный шлем и экипировку. Мы как-то легко передвигались от одного кафе до другого. И вдруг Задорнов исчез из нашего поля зрения, — рассказала вдова сатирика.

После она нашла супруга и выяснила, что он упал и сильно ударился, от чего на голове появилась огромная гематома. Возможно, это и стало причиной развития болезни, однако тот же самый диагноз был поставлен Жанне Фриске и Дмитрию Хворостовскому. Поэтому утверждать, что давняя травма спровоцировала смерть писателя, не представляется возможным.

Елена Бомбина — вторая жена Задорнова. В этом браке у них родилась дочь Елена. Со второй женой артист прожил 33 года вплоть до самой смерти. Он умер в 2017 году после продолжительной болезни от рака головного мозга.