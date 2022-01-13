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16 минут назад

Российские суды откажутся от железных «клеток»

Российский Минстрой решил заменить «клетки» из железных прутьев в российских судах кабинами из пулестойкого стекла. Об этом сообщается на сайте министерства.

Российские суды откажутся от железных «клеток»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минстрой изменил правила проектирования зданий федеральных судов, «учитывая зарубежную практику, а также опыт пандемии». В министерстве подчеркнули, что такие пулестойкие кабины используются во многих странах ЕС.

В обновленных правилах Минстрой также уточнил требования к безопасности зданий федеральных судов, в частности, к досмотровой зоне и контрольно-пропускному пункту.

Осенью 2018 года сенаторы внесли в Госдуму законопроект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, запрещающий использование металлических клеток и прозрачных кабин в зале судебных заседаний.

Один из авторов законопроекта Андрей Клишас рассказывал, что документ направлен на усиление гарантий прав подсудимого.

«Содержание обвиняемого в металлической клетке в зале суда зачастую воспринимается как унижение человеческого достоинства. Их использование также может восприниматься как подтверждение его вины. На это указывается и в решениях ЕСПЧ», - подчеркивал он.

В 2019 году правительство отказалось полностью поддержать запрет, заявив, что его будет трудно реализовать из-за дефицита работников органов внутренних дел. В правительстве заявили, что введение запрета потребует увеличить число полицейских для обеспечения безопасности в суде. На это, по оценкам властей, потребовались бы дополнительные 21,5 миллиарда рублей в год.

Осенью 2020 года в Минюсте сообщили о постепенном демонтаже клеток в судебных залах.

Общество,Андрей Клишас,Минюст РФ,ЕСПЧ,Минстрой,Госдума,МВД,ЕС,
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