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13 минут назад

Иностранцев из России начнут высылать за административные правонарушения

Иностранцев могут начать высылать из России за совершение административных правонарушений. Соответствующие поправки в КоАП рассматривают в МВД России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентину Казакову.

Иностранцев из России начнут высылать за административные правонарушения
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, это нововведение станет продолжением работы по совершенствованию механизмов контроля за пребыванием иностранцев в России. В том числе изучается возможность высылки за правонарушения и посягающие на общественный порядок.

Помимо высылки иностранцев, планируется также введение единого электронного документа для идентификации иностранных граждан.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте преступности среди мигрантов. Он также отметил, что для борьбы с этим явлением потребуется вводить новые меры.

В декабре МВД утвердило порядок дактилоскопирования и снятия фотоснимков иностранцев, приезжающих в Россию на срок более 90 дней. Заниматься этим будут уполномоченные сотрудники территориальных органов МВД.

Общество,Александр Бастрыкин,СКР,МВД,
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