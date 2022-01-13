Россияне раскрыли размер своей новогодней премии

Треть россиян (37 процентов) получили новогоднюю премию в размере 10 тысяч рублей. Такие цифры раскрыты в исследовании «Работы.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Около 17 процентов получили до 20 тысяч рублей, 9 процентов — 30 тысяч, а 8 процентов — до 50 тысяч рублей. Еще 13 процентов опрошенных указали размер премии более 50 тысяч, а 16 процентов в качестве поощрения от работодателя получили 13-ю зарплату.

Всего 28 россиян получили премию по итогам года. Около 30 процентов сказали, что потратили ее на подарки и новогодний стол. Четверть с помощью этой выплаты оплатили кредит или ипотеку. Около 16 процентов отложили деньги, 10 процентов потратили на свое здоровье, а по 9 процентов отложили на отпуск или крупные покупки.

Женщинам в России выплачивают годовую премию чаще, чем мужчинам (34 процента против 26 соответственно). Чаще всего премировали россиян в возрасте до 34 лет.