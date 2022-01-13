На кадрах видно, как мужчина едет на сноуборде по заснеженному городу, зацепившись за трос. Экстремальный заезд быстро прервали сотрудники ДПС. Они выписали штраф водителю автомобиля за нарушение правил перевозки людей. «Водителю грозит административная ответственность за нарушение правил перевозки людей. Штраф составляет 1000 рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Рязанской области.