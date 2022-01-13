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7 часов назад

Гинцбург заявил о скором поступлении в оборот «Спутника М»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки поступления в гражданский оборот вакцины от коронавируса для подростков. По его словам, это должно случиться на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

Гинцбург анонсировал выпуск в оборот вакцины для подростков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а ещё ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот, — подчеркнул учёный.

«Спутник М», он же «Гам-КОВИД-Вак М», является первой отечественной вакциной для подростков 12–17 лет, которую в ноябре зарегистрировал Минздрав России.

Вакцинация подростков является добровольной процедурой, заявлял ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, её будут проводить при согласии родителей или законных представителей.

Ранее стало известно, что препарат «Ковид-глобулин» от коронавируса в последние дни 2021 года получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава. Данное лекарственное средство создано на базе плазмы крови переболевших людей с антителами к COVID-19, оно успешно прошло клинические испытания. При применении лекарства на 70% снижается риск тяжёлого течения болезни.

Общество,Наука и техника,Наука,Александр Гинцбург,Алексей Кузнецов,Минздрав РФ,РИА Новости,
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