Гинцбург анонсировал выпуск в оборот вакцины для подростков

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки поступления в гражданский оборот вакцины от коронавируса для подростков. По его словам, это должно случиться на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

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Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а ещё ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот, — подчеркнул учёный.

«Спутник М», он же «Гам-КОВИД-Вак М», является первой отечественной вакциной для подростков 12–17 лет, которую в ноябре зарегистрировал Минздрав России.

Вакцинация подростков является добровольной процедурой, заявлял ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, её будут проводить при согласии родителей или законных представителей.